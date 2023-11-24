Культура

Псковский музей-заповедник опубликовал афишу на первые зимние выходные

Провести первые зимние выходные можно в Псковском музее-заповеднике, здесь пройдут сборные экскурсии, интерактивные программы и мастер-классы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Псковский кремль:

суббота и воскресенье, 12:00 и 15:00 – сборная экскурсия по Псковскому кремлю;

суббота, 14:00 – сборная экскурсия-прогулка «Башни Псковского кремля»;

воскресенье, 14:00 – сборная экскурсия «Все о Кремле».

Телефон: +78112724574.

Поганкины палаты:

суббота, 12:00 / воскресенье, 13:00 – сборная экскурсия по выставке «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи»;

суббота, 15:00 / воскресенье, 14:00 – сборная экскурсия по тематическим выставкам Поганкиных палат.

Место встречи: фойе главного здания музея (улица Некрасова, 7). Телефон: +78112663311 (экскурсии) / +78112331390 (программа).

Картинна галерея:

суббота, 11:30 – сборная экскурсия по Картинной галерее Псковского музея;

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7); Телефоны: +78112663311 (экскурсия) / +78112292260 и +79113580816 (программа).

Главное здание Псковского музея:

суббота, 13:00 – сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»;

суббота, 14:00 – сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».

Место встречи: фойе главного здания музея (улица Некрасова, 7). Телефон: +78112663311.

Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза):

суббота, 11:00 и 15:00 – мастер-класс «Открытка в стиле XIX века»;

суббота, 13:00 – культурно-образовательная программа «Такое разное оружие»;

суббота и воскресенье, 13:00 – сборная экскурсия по Музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни» (Дом Ксендза);

воскресенье, 11:00 и 15:00 – мастер-класс по росписи деревянной ложки «Дорога ложка к обеду».

Место встречи: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7). Телефоны: +78112331390.

Музей-квартира В. И. Ленина:

суббота, 13:00 – сборная экскурсия по музею-квартире В. И. Ленина.

Место встречи: Музей-квартира В. И. Ленина (улица Ленина, 3). Телефоны для записи: +78112663311 и +78112724769.



Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского:

суббота, 13:00 – сборная экскурсия по музею-квартире Ю. П. Спегальского.

Место встречи: Музей-квартира Ю. П. Спегальского (Октябрьский проспект, 14, квартира 74). Телефоны для записи: +78112663311 или +78112728695.

Двор Постникова (Мешок-1):

суббота и воскресенье, 13:00 – экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова».

Место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Телефон: +78112292259.

Двор Постникова (Мешок-2):

суббота, 12:00 и 14:00 – программа «Изразца ковёр цветной»;

воскресенье, 12:00 и 14:00 – программа «Археологи рассказывают о древнем Пскове».

Место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Телефоны для записи: +78112292260 и +79113580816.

Варлаамовский угол:

суббота и воскресенье, 15:00 – экскурсия по музейному комплексу «Варлаамовский угол».

Место встречи: площадка у Варлаамовской башни (улица Леона Поземского, 46). Телефоны: +78112292259.