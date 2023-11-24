Псковский музей-заповедник опубликовал афишу на первые зимние выходные

Провести первые зимние выходные можно в Псковском музее-заповеднике, здесь пройдут сборные экскурсии, интерактивные программы и мастер-классы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.
Фото: Псковский музей-заповедник
Псковский кремль:
Телефон: +78112724574.
Поганкины палаты:
Место встречи: фойе главного здания музея (улица Некрасова, 7). Телефон: +78112663311 (экскурсии) / +78112331390 (программа).
Картинна галерея:
Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7); Телефоны: +78112663311 (экскурсия) / +78112292260 и +79113580816 (программа).
Главное здание Псковского музея:
Место встречи: фойе главного здания музея (улица Некрасова, 7). Телефон: +78112663311.
Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза):
Место встречи: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7). Телефоны: +78112331390.
Музей-квартира В. И. Ленина:
Место встречи: Музей-квартира В. И. Ленина (улица Ленина, 3). Телефоны для записи: +78112663311 и +78112724769.
Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского:
Место встречи: Музей-квартира Ю. П. Спегальского (Октябрьский проспект, 14, квартира 74). Телефоны для записи: +78112663311 или +78112728695.
Двор Постникова (Мешок-1):
Место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Телефон: +78112292259.
Двор Постникова (Мешок-2):
Место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Телефоны для записи: +78112292260 и +79113580816.
Варлаамовский угол:
Место встречи: площадка у Варлаамовской башни (улица Леона Поземского, 46). Телефоны: +78112292259.