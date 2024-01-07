Культура

Мельник из пушкинского Бугрово воссоздал старинный ткацкий стан

Новый мастер-класс начали разрабатывать в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, речь идёт об азах ткацкого ремесла — работе на подлинном старинном ткацком стане. В канун новогодних и Рождественских праздников он был установлен в Доме мельника в музейном комплексе, расположенном в деревне Бугрово.

За ткацким станом — научный сотрудник «Михайловского» Ирина Ефимова. Видео: Юлия Бобыкина, Пушкинский заповедник.

«Старинный стан, а по сути — почти один только его остов много лет ждал своего часа, — рассказывает начальник службы массовых музейных мероприятий Пушкинского заповедника Наталья Виноградова. — Не хватало не только многих и многих деталей, но и знаний для того, чтобы их восстановить. За дело взялся музейный мельник, Денис Виноградов: перечитал массу статей, смотрел видео… Сначала даже завёл ткацкий стан дома: осваивал, учился заправлять, ткать, соткал несколько вещей в качестве учебной работы и для личного пользования. Сейчас в интернете мы нашли ещё и книги по ткацкому делу. Наши сотрудники будут их изучать и готовиться к новому высокому сезону».

В «Михайловском» также напомнили, что вплоть до 1860-х в этих местах, в Тригорском, имелась ткацкая фабрика. Она была расположена неподалёку от въезда в барскую усадьбу. Воспоминания местных крестьян о работе на этом предприятии дошли до наших дней: «…каждый должен был сорок ниток выпрясть, ни толще, ни тоньше. Все знали, что переплетёшь — будешь бит, не доплетёшь — будешь бит». Крепостные работали здесь с домашним волокном, а ткани шли на бельё, скатерти, многое другое, и изделиями из них пользовались и барские слуги, и владельцы фабрики, а «…лучшие, более тонкие ткани, шли на изготовление приданого барышням».

Новый мастер-класс в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» планируют разработать к профессиональному празднику — Международному дню музеев, который отмечают 18 мая. Для этого занятия, добавила Наталья Виноградова, в Бугрово уже собрали симпатичную коллекцию старинных домотканых вещей: «…холсты, полотенца, дорожки, пояса из "бабушкиного наследства", которые сотрудники музея щедро отдали на общее благо».