Культура

Не менее 165 млрд рублей выделят на капремонт учреждений культуры в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ выделить дополнительно не менее 165 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт организаций культуры. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить в 2025–2030 годах: ... выделение дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 165 миллиардов рублей на финансирование мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и оснащению организаций культуры, включая обновление инфраструктуры музеев, театров, библиотек, клубов, детских школ искусств, малых кинозалов», - отмечается в тексте поручений.

Доклад необходимо представить до 1 октября 2024 года, далее – один раз в год. Ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.