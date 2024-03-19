Культура

Письма из путешествий ждут в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» объявил литературный конкурс «Любопытный запас путевых моих наблюдений». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот конкурс приурочен к 200-летию приезда поэта в так называемую северную ссылку — в псковское родовое имение.

Энгель Насибулин. Бесконечное приближение. Из собрания «Михайловского»

Как известно, путешествовал Пушкин много и, в основном по России, бывал в Крыму, на Кавказе, на Украине, в Бессарабии, Грузии, Армении, в Приуралье. Исследователи его жизни и творчества подсчитали, что «невыездной» поэт проехал по дорогам своего Отечества порядка 35 тысяч вёрст. Впечатлениями от этих дорог Пушкин делился в письмах, но более — в своих стихах и прозе. «…В течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны…» — читаем в повести «Станционный смотритель». Именно из этой повести и взята строка, послужившая названием новому творческому соревнованию, стартовавшему в «Михайловском».

Напоминая о том, как ярко поэт описывал свои путевые впечатления, организаторы акции предлагают по мере сил следовать его примеру. И своими впечатлениями от странствий — пусть даже не дальних — поделиться с «Музейной почтой» Пушкинского заповедника.

Конкурс, объявленный «Михайловским», предполагает две номинации: прозаическое описание путешествия (наиболее яркие страницы дорожного журнала или путевого дневника) или изложение впечатлений вояжёра в поэтической форме. Оценивать работы жюри будет в двух категориях: дети от 7 до 18 лет и взрослые, старше 18-ти. Важное условие: письма на конкурс должны быть отправлены только по почте и, по почтовому штемпелю, до 31 октября текущего года.

Подробнее о дорогах Пушкина и о новом музейном конкурсе «Любопытный запас путевых моих наблюдений» можно узнать на официальном сайте Государственного Пушкинского заповедника.