Общество

В Пскове прошла присяга иностранных граждан

В приемном зале отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову состоялась церемония принесения присяги участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В торжественном мероприятии принял участие начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Алексей Пятериков.

На фоне государственных символов Российской Федерации участники программы поклялись соблюдать Конституцию и законодательство страны, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции.