Культура

Арт-флешмоб «Звучание ветра» организуют на набережной в Пскове 1 октября

Международный день музыки «Вечная Италия» пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Расписание мероприятия:

11:30 - Книжная выставка «О музыке и не только».

12:00-12:30 (Аквариум) - Иоганн Бах. Вечный монолог. Избранные части из цикла Иоганна Баха (1685-1750) Сюиты для виолончели-соло. Николай Егоров (лауреат всероссийских и международных конкурсов, художественный руководитель и солист Камерного ансамбля «Кончертато». (Ведущий творческий коллектив города Москвы).

12:30-13:45 (Актовый зал) - Показ фильма «Дом, в котором живет музыка». История знаменитых учебных заведений имени Гнесиных.

15:00-16:30 (Актовый зал) - Концерт виолончельной музыки «Вечная Италия». Произведения итальянских композиторов XVII-XVIII вв. Николай Егоров (виолончель, город Москва), Борис Федотов (фортепиано, город Псков).

17:00-18:00 - Арт-флешмоб «Звучание ветра». Концерт-фотосессия на набережной реки Великой. Николай Егоров (виолончель, город Москва).

«Надеемся, погода не испортится и на Великой концерт "Звучание ветра" (впервые в нашей программе) понравится и запомнится!» - отметили в библиотеке.