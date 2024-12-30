До +5 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 1 января

1 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, сообщили в региональном гидрометцентре.
Ночью снег, утром местами с мокрым снегом. Днем осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Прогнозируется ветер западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от 0 до -5 градусов, днем столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление низкое.
Ранее МЧС предупреждало о неблагоприятном метеорологическом явлении 1 января.