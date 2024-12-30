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Общество

До +5 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 1 января

31.12.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

1 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, сообщили в региональном гидрометцентре. 

Ночью снег, утром местами с мокрым снегом. Днем осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Прогнозируется ветер западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от 0 до -5 градусов, днем столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление низкое.

Ранее МЧС предупреждало о неблагоприятном метеорологическом явлении 1 января. 

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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