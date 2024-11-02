Культура

Участники псковского Сретенского бала отправятся в Печоры на экскурсию

В рамках культурно-просветительской программы проекта «Сретенский бал: традиции, культура, наследие» участники отправятся в Псково-Печерскую духовную семинарию 16 ноября. Экскурсия в этот значимый исторический и духовный центр станет одним из ярких событий проекта и позволит участникам глубже понять и ощутить дух русской культуры и духовности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В ходе экскурсии участники смогут погрузиться в богатую историю монастыря, посетить его основные достопримечательности и заглянуть в интересные уголки этого святого места. Также у них будет возможность пообщаться с семинаристами одного из старейших учебных заведений России, узнать больше о жизни и учёбе в духовной семинарии.

Проект «Сретенский бал: традиции, культура, наследие» реализуется при поддержке Росмолодёжи и Росмолодёжь.Гранты. Завершающим этапом проекта станет торжественный бал, который пройдёт в День православной молодёжи, 15 февраля.