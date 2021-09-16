ЖКХ

Более 70% участников опроса ПЛН одобрили перенос сроков отопительного сезона

71% опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей считают, что пора изменить условия включения отопления и начинать отопительный сезон раньше, поскольку это позволит комфортно встретить холодную осень. Всего в опросе приняли участие 465 человек.

Вторым по популярности стал противоположный ответ: «Отопительный период нужно начинать вовремя. Ничего менять не надо». Его выбрали 15% опрошенных.

Почти 5% респондентов отметили, что можно потерпеть холода и не переплачивать. Столько же посчитали предложение раньше начинать отопительный сезон абсурдным и подчеркнули, что незачем «топить улицу, когда и без того тепло».

4,5% участников опроса сообщили, что их не интересует эта тема, поскольку они живут в домах, где есть печь или котельная.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Удовлетворены ли вы результатами выборов?».