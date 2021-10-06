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Никогда бы не могла подумать, что произойдет такое. Что стану вообще писать о таком. Но сегодня произошел случай, который изменил мое отношение к … вы не поверите к кому. К спасателям. Халатность сотрудников МЧС 4 октября убила человека.
Трагедия произошла в бывшем военном поселке Смуравьево-2 Гдовского района. Местной одинокой бабушке ранним утром стало плохо. Инсульт. Ей хватило сил, чтобы вызвать скорую. И скорая приехала. Быстро. Насколько это было возможно. Но быстро. Однако медики не смогли попасть в дом, из-за запертой изнутри двери.
Работники скорой сразу же позвонили в полицию, приехал участковый. Как мне стало известно, поселок все-таки маленький, и новости тут разносятся быстрее ветра: полицейские позвонили в МЧС, чтобы они выломали дверь. Таких полномочий у участкового, к сожалению, не было.
Но в МЧС отказали. Представляете? В МЧС отказали!! Сослались на то, что без разрешения областного руководства они этого не сделают. Конечно же, местная полиция обратилась в головное ведомство, в Псков. Там рассматривалась заявка, чтобы дать разрешение гдовским спасателям выломать дверь.
Прошло где-то полтора или два часа. И в итоге разрешение получили, спасатели приехали. Дверь взломали. Но было уже поздно. Бабуля умерла, не дождавшись помощи. А ведь, наверное, все могло быть иначе…
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Интерактив: Халатность убила человека
Никогда бы не могла подумать, что произойдет такое. Что стану вообще писать о таком. Но сегодня произошел случай, который изменил мое отношение к … вы не поверите к кому. К спасателям. Халатность сотрудников МЧС 4 октября убила человека.
Трагедия произошла в бывшем военном поселке Смуравьево-2 Гдовского района. Местной одинокой бабушке ранним утром стало плохо. Инсульт. Ей хватило сил, чтобы вызвать скорую. И скорая приехала. Быстро. Насколько это было возможно. Но быстро. Однако медики не смогли попасть в дом, из-за запертой изнутри двери.
Работники скорой сразу же позвонили в полицию, приехал участковый. Как мне стало известно, поселок все-таки маленький, и новости тут разносятся быстрее ветра: полицейские позвонили в МЧС, чтобы они выломали дверь. Таких полномочий у участкового, к сожалению, не было.
Но в МЧС отказали. Представляете? В МЧС отказали!! Сослались на то, что без разрешения областного руководства они этого не сделают. Конечно же, местная полиция обратилась в головное ведомство, в Псков. Там рассматривалась заявка, чтобы дать разрешение гдовским спасателям выломать дверь.
Прошло где-то полтора или два часа. И в итоге разрешение получили, спасатели приехали. Дверь взломали. Но было уже поздно. Бабуля умерла, не дождавшись помощи. А ведь, наверное, все могло быть иначе…
Анастасия