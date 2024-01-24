Политика

Игорь Сопов: Нарушений при сборе подписей в Псковской области не выявлено

Жалоб на ход избирательной кампании в Псковской области на данный момент нет, нарушений при сборе подписей в поддержку выдвижения кандидатов не выявлено. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в программе «Собственной персоной» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В Псковской области пока ни одна жалоба или обращение не поступали. Я знаю, что есть обращения, которые были направлены в Центральную избирательную комиссию, они связаны с неверным сбором подписей — когда подписи собирались на рабочем месте или собирались членами избирательных комиссий, но это не относится к нам», - сказал Игорь Сопов.

Гость студии отметил, что по линии ЦИК в Псковскую область приходили обращения по поводу того, что в том или ином месте собирают подписи в поддержку выдвижения кандидатов. Избирательная комиссия региона отработала все эти обращения, никаких нарушений не выявлено.

«Мы считаем, что у нас с жалобами, нарушениями, неточностями в подготовке и проведении выборной кампании ничего нет в Псковской области», - заключил Игорь Сопов.

Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.