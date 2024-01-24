Игорь Сопов: Нарушений при сборе подписей в Псковской области не выявлено

Жалоб на ход избирательной кампании в Псковской области на данный момент нет, нарушений при сборе подписей в поддержку выдвижения кандидатов не выявлено. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в программе «Собственной персоной» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии отметил, что по линии ЦИК в Псковскую область приходили обращения по поводу того, что в том или ином месте собирают подписи в поддержку выдвижения кандидатов. Избирательная комиссия региона отработала все эти обращения, никаких нарушений не выявлено.
«Мы считаем, что у нас с жалобами, нарушениями, неточностями в подготовке и проведении выборной кампании ничего нет в Псковской области», - заключил Игорь Сопов.
Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.