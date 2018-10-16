Общество

Правительство РФ скорректировало методику расчета предельных цен на жизненно необходимые лекарства, устанавливаемых производителями

Правительство России внесло изменения в Правила госрегистрации предельных отпускных цен на жизненно необходимые лекарства, запретив регистрировать повышение цен чаще одного раза в год.

Также новыми правилами установлено, что цены на воспроизведенные лекарственные препараты (так называемые дженерики) не могут быть выше зарегистрированных цен на оригинальные лекарства.

Как сообщает пресс-служба правительства, изменения в Правила госрегистрации предельных отпускных цен производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) утверждены постановлением кабинета министров от 8 октября.

На основании постановления скорректирована методика расчета устанавливаемых производителями предельных отпускных цен на ЖНВЛП.

«В отношении как регистрации, так и перерегистрации предельных отпускных цен на такие лекарства новыми правилами установлено, что цены на дженерики не могут быть выше зарегистрированных цен на оригинальные препараты», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Также устанавливается, что «зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на лекарство может быть перерегистрирована не чаще одного раза в календарном году только в целях увеличения цены». Для перерегистрации цены в целях ее снижения такие ограничения отменены, отмечается в пресс-релизе.

При этом основанием для перерегистрации цены в сторону увеличения становится наличие ряда документов для проведения экономического анализа предлагаемой производителем новой цены. Методика этого анализа также установлена подписанным постановлением.

«Включение в новые правила требования о проведении экономического анализа и его методики позволит объективно определять предельную отпускную цену производителя препарата и предотвращать необоснованные ее увеличения», - подчеркивают в правительстве.

Изменения в Правилах коснутся также иностранных производителей лекарств. В частности, иностранные производители, осуществляющие первичную и/или вторичную упаковку лекарства в России, должны «предоставлять копии товарных накладных на конкретный лекарственный препарат и сведения, подтверждающие отпускные цены производителя на это лекарство в иностранных государствах». Что касается производителей лекарств в государствах Евразийского экономического союза, то новыми правилами установлено, что при перерегистрации (в РФ) цен на их лекарства рентабельность не может превышать 30%.