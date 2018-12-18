Общество

Интерактив: Дети ходят в школу на ближнем Запсковье в потемках

Напротив 12-й школы по улице Первомайской не горят 4 светильника подряд. Дети в школу в потемках идут. Также не освещен пешеходный переход. На всей Первомайской не горят светильники через один. Улицы Герцена до Волкова в потемках. У пешеходного перехода через Герцена от Волкова два светильника с обеих сторон от перехода - тоже не горят. На лестнице к пешеходному мосту через Пскову не горят светильники. А ведь это район компактного проживания слабовидящих людей.

На все обращения в УГХ в ответ - одни обещания! Наверное, ждут несчастного случая?

Где депутат? Где администрация?

Александр Николаевич

В УГХ администрации Пскова Псковской Ленте Новостей пояснили, что ранее на улице Первомайской светильники были заменены на энергосберегающие. «Случились перебои на электролинии. По этой причине отсутствовало освещение. Специалисты уже работают по решению данного вопроса», - сообщили в профильном управлении.