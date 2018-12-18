Общество

Несмотря на положительную динамику, проблема с обеспечением льготными лекарствами в Псковской области остается - Марина Гаращенко

В Псковской области 9% населения имеют право на льготное лекарственное обеспечение. Большинство льготников - это больные сахарным диабетом - 26%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом во время очередной сессии регионального парламента сообщила и.о. председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в рамках парламентского часа.

Доклад рассмотрен по инициативе депутата регионального парламента Андрея Корнева («Единая Россия») в связи с неоднократными обращениями жителей Псковской области, граждан льготных категорий, по поводу нехватки лекарственных средств.

«Вопрос лекарственного обеспечения имеет для Псковской области особое значение в свете сложившейся демографической ситуации. Снижение смертности и увеличение продолжительности жизни без доступного и качественного лекарственного обеспечения населения невозможно», - подчеркнула в своем выступлении Марина Гаращенко.

По ее словам, из расходов областного бюджета на льготное лекарственное обеспечение, 15,3% составляют федеральные льготники, получающие препараты в порядке софинансирования, 0,4% - федеральные льготники, отказавшиеся от набора социальных услуг, но получающие лекарственные препараты. При этом в структуре льготников всего 0,3% - это жители Псковской области с орфанными заболеваниями, тем не менее на их обеспечение приходится свыше трети средств, выделяемых на региональную льготу.

«Несмотря на постоянный рост направляемых на лекарственное обеспечение, в целом рост обеспеченности лекарствами происходит незначительно», - добавила Марина Гаращенко.

Так, с 2013 года по 2018 год средства бюджета Псковской области, направляемые на льготное лекарственное обеспечение граждан, увеличились в 2 раза – с 360,7 млн руб. до 714 млн руб.

«Несмотря на положительную динамику, проблема остается, она актуальна не только для Псковской области, но и для всей страны в целом», - уточнила и.о. председателя комитета по здравоохранению.

Чтобы снизить напряженность в этом вопросе, ужесточен контроль за формированием начальной цены контрактов в рамках льготного лекарственного обеспечения. Это позволило в 2018 году достичь экономии в 6% по общетерапевтическому перечню препаратов. Высвобожденные средства направлены на дополнительную закупку медикаментов.

Снизить нагрузку на региональный бюджет удалось после поправок в 323-й федеральный закон, в которых ряд орфанных заболеваний переведен с регионального на федеральное финансирование. «Данная мера позволила уменьшить затраты региональной казны на 170 млн рублей. В их числе два пациента с муковисцидозом, на лекарственное обеспечение которых выделялось до 140 млн рублей. Однако ряд орфанных заболеваний по-прежнему остается нагрузкой на региональный бюджет», - пояснила Марина Гаращенко.

Она также отметила, что средняя стоимость лекарств по высокозатратным заболеванием сокращается, а количество обеспеченных граждан увеличивается.