Общество

Неполученное вовремя лечение на амбулаторном этапе повышает в Псковской области показатель смертности от болезней систем кровообращения - Марина Гаращенко

Высокий показатель смертности от болезней системы кровообращения в большей степени связан с тем, что пациенты, выписавшись из стационара, не всегда получают (или не имеют возможности по финансовым соображениям) лечение на амбулаторном этапе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом во время очередной сессии регионального парламента сообщила и.о. председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в рамках парламентского часа.

«Общеизвестно, что риск повторных ишемических событий и смерти у пациентов, не получающих терапии, во много раз выше», - подчеркнула докладчик. По ее словам, при включении указанных категорий пациентов в перечень категорий жителей, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении, удастся достичь практически полного охвата диспансерным наблюдением в этой группе пациентов.

С учетом изложенных фактов Марина Гаращенко рассказала, по каким направлениям необходимо продолжить работу на федеральном уровне. Во-первых, нужно увеличить финансирование федеральной программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами в виде межбюджетных трансфертов. Во-вторых, исключить дублирования источников, а также привести перечней заболеваний и лекарственных препаратов в соответствующем постановлении правительства РФ в соответствие в действующими в настоящее время нормативными актами.

Кроме того, она считает необходимым расширить перечень высокозатратных заболеваний за счет ночной пароксизмальной гемоглобинурии, дефицита VII фактора без уменьшения дотаций областного бюджета. А также расширить перечень централизованно закупаемых лекарственных препаратов по программе высокозатратных заболеваний препаратами второй линии терапии.