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Общество

Великолукская транспортная прокуратура приглашает предпринимателей на прием 4 июня

28.05.2019 20:55|ПсковКомментариев: 0

В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации распоряжением Генерального прокурора РФ от 3 марта 2017 года первый вторник каждого месяца объявлен Всероссийским днем приема предпринимателей.

В связи с этим в Великолукской транспортной прокуратуре 4 июня будет организован прием предпринимателей по правовым вопросам с 9:00 до 18:00 по адресу: Великие Луки, пр. Ю. Гагарина, 61, а также по телефону «горячей линии» 8 (81153) 91856 с 14:00 до 18:00.

Уполномоченные лица Великолукской транспортной прокуратуры будут осуществлять прием предпринимателей в здании прокуратуры по месту нахождения. 

Теги: #транспортная прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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