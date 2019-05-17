Общество

Великолукская транспортная прокуратура приглашает предпринимателей на прием 4 июня

В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации распоряжением Генерального прокурора РФ от 3 марта 2017 года первый вторник каждого месяца объявлен Всероссийским днем приема предпринимателей.

В связи с этим в Великолукской транспортной прокуратуре 4 июня будет организован прием предпринимателей по правовым вопросам с 9:00 до 18:00 по адресу: Великие Луки, пр. Ю. Гагарина, 61, а также по телефону «горячей линии» 8 (81153) 91856 с 14:00 до 18:00.

Уполномоченные лица Великолукской транспортной прокуратуры будут осуществлять прием предпринимателей в здании прокуратуры по месту нахождения.