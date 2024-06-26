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Выпуск обновленной купюры 500 рублей ЦБ перенес с 2024-го на неопределенный срок

Выпуск обновленной 500-рублевой купюры переносится на неопределенный срок, а для выбора достопримечательностей на ней используют народное голосование. В 2024-м году по планам модернизации банкнотного ряда 1997 года ЦБ должен был выпустить модернизированную банкноту номиналом в 500 рублей с достопримечательностями Северо-Кавказского федерального округа. Однако, как заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора, релиз модицифированной пятисотрублевки откладывается.

В этом году выпуска этой купюры точно не произойдет, и в Центробанке пока не дают прогнозов относительно сроков выпуска обновленных 500 рублей. Ранее планировалось, что обновление всех банкнот (100, 1000, 5000, 500, 50 и 10 рублей) должно закончится в 2025 году, пишут «Известия».

«В этом году мы должны обсудить с экспертами Консультативного совета и жителями нашей страны символы для банкноты 1000 рублей и приступить к разработке ее дизайна. Дальше перейдем к банкнотам других номиналов — 500, 50 и 10. И к ним планируем применить аналогичный подход, что и к тысячной банкноте. Поэтому график выхода этих банкнот смещается по времени. О сроках сообщим дополнительно», — пояснили в пресс-службе регулятора.

Таким образом, последнее слово в выборе достопримечательностей для обновленных 1000, 500, 50 и 10 рублей останется за населением в ходе народного голосования.