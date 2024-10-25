Общество

Илья Назаров назначен замглавврача по хирургической части в псковской областной больнице

Илья Назаров стал новым заместителем главного врача по хирургической части в Псковской областной клинической больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Илья Назаров – врач-хирург высшей категории, пластический хирург, кандидат медицинских наук. Имеет действующие сертификаты и аккредитации по пластической хирургии, колопроктологии, онкологии, организации общественного здоровья, хирургии.

Ранее доктор работал в Новосибирске и отмечает, что в Псковской областной больнице хирургия находится на высоком уровне. Илья Назаров специализируется на абдоминопластике, проводит общехирургические операции.

Врач добавил, что в Пскове услуги пластической хирургии практически не представлены.

«Пластическая хирургия – это не только эстетика, но и функциональность. Она способна улучшить самочувствие пациента, его внешний вид, повысить самооценку. Все это скажется на повышении качества жизни», – сказал Илья Назаров.