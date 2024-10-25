Экономика

Путин подтвердил прогноз роста экономики на 3,9%

Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России продолжает расти, несмотря на замедление динамики ВВП в третьем квартале этого года.

«По оценке Минэкономразвития, за январь-август ВВП прибавил 4,2 процента», - сообщил глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.

Он также добавил, что по итогам года ВВП составит 3,9 процента. И этот показатель будет выше среднемировых темпов. Так, по словам Путина, по оценкам МВФ, рост мирового ВВП в 2024 году ожидается только 3,2 процента, пишет «Российская газета».