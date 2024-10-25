Общество

«Михайловское» переходит на «зимнее» расписание

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» напоминает о том, что с 1 ноября все его выставочно-экспозиционные пространства переходят на работу по графику, установленному для так называемого низкого сезона. Это, прежде всего, подразумевает, что в наступающем месяце и далее понедельники в Пушкинском заповеднике будут выходными (а в музейном комплексе Бугрово — и понедельники, и вторники), а в остальные дни недели посетителей будут принимать с 10.00 до 17.00.

В.П. Губарев. Остров уединения (2011). Из фондов «Михайловского»

Исключение сделают только для ближайшего понедельника, 4 ноября: в праздничный день — День народного единства — мемориальные усадьбы также будут открыты для посетителей с 10.00. до 17.00. В канун этого дня, особо отмечают в «Михайловском», в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), в интерьерах выставки «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», проведут интерактивную программу «Искусство объединяет». А в зале, где развёрнута экспозиция «История создания драмы А.С. Пушкина “Борис Годунов“», пройдёт премьера театрализованной поэтической программы «О, православная земля священных памятников Пскова...».

Кроме того, напоминают в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», завтра, 29 октября, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах Научно-культурного центра — плановый санитарный день. Гости заповедника при этом свободно и как угодно долго могут гулять по паркам Михайловского, Тригорского и Петровского.