Общество

Слушатели радиостанции «Шансон» в Пскове могут выиграть летние сертификаты на мойку автомобиля

Для всех, кто за рулем, радиостанция «Шансон» в Пскове (105.3 FM) подготовила приятный сюрприз. Ее слушатели смогут поучаствовать в розыгрыше сертификатов на мойку автомобиля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в редакции радиостанции, такой сертификат будет разыгрываться каждый рабочий день, причем практически все лето, с 3 июня по 30 августа. Мойка, где по сертификату бесплатно почистят машину до блеска, - на улице Советской, 51.

«Для того, чтобы стать обладателем бесплатного сертификата, нужно дозвониться в редакцию "Шансона" сразу после того, как прозвучит ролик розыгрыша, где и будет номер телефона. Выигрывает первый дозвонившийся, - разъяснили в редакции радиостанции. - Так что настраивайтесь на частоту 105.3 FM, настраивайтесь на лето, на душевную музыку, слушайте "Шансон" и получайте свои подарки!».

Сертификаты можно получить по адресу редакции: Псков, улица Петровская, 51, 7 этаж, офис № 703. Сертификаты выдаются в рабочие дни, c 10.00 до 17.00. Срок действия сертификата - до 31 августа 2019 года (включительно). Организатор розыгрыша - ООО «Интер-Шоу».