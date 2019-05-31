Общество

На конкурс музыки для Гимна Псковской области поступило 17 заявок

На открытый конкурс на создание музыкального сопровождения для текста Гимна Псковской области поступило 17 заявок, сообщили в Комитете по культуре региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Почти все заявки пришли от музыкантов Пскова и Псковской области. Только одна - из Московской области. Большая часть участников - профессиональные музыканты. Каждый представил свое видение Гимна, прислав аудиозапись вокального (хорового) исполнения с музыкальным сопровождением: в исполнении оркестра или одного музыкального инструмента, чаще всего фортепиано.

Анализ всех поступивших заявок проведут члены экспертного совета, созданного при Геральдическом совете администрации Псковской области. В его состав вошли видные деятели культуры и искусства, композиторы, музыковеды, педагоги профильных отделений Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, дирижеры Симфонического оркестра Псковской областной филармонии.

Напомним, что основой музыки является текст Гимна Псковской области, указанный в проекте регионального закона «О Гимне Псковской области», который в декабре прошлого года одобрен Псковским областным Собранием депутатов. Из-за отсутствия музыки законопроект окончательно не был утвержден парламентариями.

Инициатива разработки геральдической символики Псковской области принадлежит губернатору региона Михаилу Ведерникову. На протяжении 25 лет Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ.