Общество

На радиостанции «Наше Радио Псков» стартует розыгрыш бесплатных билетов на «Нашествие-2019»

До главного приключения года, которого с нетерпением ждут слушатели «Нашего радио», остается чуть меньше месяца. С 19 по 21 июля в Большом Завидово Тверской области рок-фестиваль «Нашествие» будет с размахом отмечать круглую дату - 20-летие.

На протяжении всех лет «Нашествие» держит марку самого масштабного музыкального события в России, где на одной сцене выступают именитые мэтры и взлетевшие на музыкальный Олимп молодые рокеры.

Мечтаешь попасть на юбилейный фестиваль? Слушай «Наше Радио Псков» (103.0 FM)!

Традиционно радиостанция проводит розыгрыш на «Нашествие», и он стартует как раз сегодня, 17 июня!

Чтобы выиграть два билета на фестиваль, нужно первым дозвониться в редакцию сразу после того, как прозвучал ролик с указанным номером телефона.

Розыгрыш будет проходить по будням, всего одну неделю, с 17 по 21 июня. В общей сложности будет разыграно 30 билетов. Каждый выигравший получит два билета.

«Нашествие» – крупнейший российский фестиваль под открытым небом, самый масштабный и посещаемый ежегодный фестиваль в России и ближнем зарубежье. Основан радиостанцией «НАШЕ Радио» и проводится с 1999 года.

«Нашествие» - это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям.

В этом году свое участие в музыкальной программе уже подтвердили: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачев, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и «Ва-БанкЪ», Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Ундервуд, Найк Борзов, Anacondaz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, Северный Флот, MORDOR и многие другие.

Слушайте «Наше Радио Псков» на частоте 103.0 FM и выигрывайте!