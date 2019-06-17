Общество

Фотофакт: В Псковском кремле начался монтаж сцены к Международным Ганзейским дням Нового времени

На территории Псковского кремля начался монтаж сцены к Международным Ганзейским дням. Именно здесь в четверг, 27 июня, в 15:00 состоится протокольная часть церемонии открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени.

В этот же день на этой площадке начнется Международный хоровой праздник, в рамках которого в частности выступят Детский хор России, зарубежный сводный детский хор и Российский национальный молодежный симфонический оркестр.

Хоровой праздник продолжит свою работу и в пятницу, 28 июня.

В воскресенье, 30 июня, в 16:00 на сцене в Псковском кремле проведут протокольную часть церемонии закрытия и передадут флаг следующему городу - организатору Международных Ганзейских дней.

Завершающим мероприятием станет праздничный концерт ФГБУК «Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого».