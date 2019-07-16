В 1116-ю годовщину Пскова жителям обеспечивают безопасность около 150 полицейских

На охрану общественного порядка в 1116-й День Пскова вышло более 150 полицейских. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, основная работа возложена на патрульно-постовую службу, службу участковых уполномоченных, ГИБДД. Для обеспечения безопасности также привлечены сотрудники Росгвардии, представители народных дружин, частные охранные предприятия.
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«Как всегда, торжество будет проходить сразу на нескольких площадках. Будут задействованы городские библиотеки, набережная реки Великой, Детский и Финский парки, Октябрьская площадь, сквер у «Дома офицеров». Ожидается, что в празднике примут участие десятки тысяч псковичей, гостей города и туристов», - отметили в ведомстве.
Кроме того, в УМВД России по Псковской области напомнили основные правила поведения на массовых мероприятиях. Граждане обязаны:
- соблюдать и поддерживать общественный порядок;
- не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных и иных ситуаций, создающих опасность для окружающих;
- бережно относиться к сооружениям и оборудованию объектов проведения массового мероприятия;
- вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности;
- выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия;
- не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
- парковать автотранспорт только в специально отведенных местах;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел или ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники.
Участникам массового мероприятия запрещается:
- допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и достоинство других людей;
- проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые вещества, алкогольные напитки, продукцию в стеклянной и металлической таре;
- крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим участникам;
- выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений участников, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия;
- распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах;
- совершать действия, оскорбляющие других лиц, а также нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной безопасности;
- создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них людей;
- повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зеленые насаждения;
- использовать плакаты и иную пропагандистскую продукцию, которые демонстрируют условные обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной ненависти и вражды.
Поимо этого, в управлении добавили, что зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие установленные правила поведения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.