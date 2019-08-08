Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхо города»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхо города», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Ключевая тема выпуска - благоустройство города в широком смысле: наличие в Пскове интересных памятников, скульптур, малых архитектурных форм, интересных городских объектов показа, мест, связанных с местными легендами.

Звоните в студию по телефону прямого эфира – 56-73-72 и делитесь своим мнением: какой у вас любимый памятник в Пскове, какие из существующих памятников Пскова вам не нравятся и что с ними делать? В каком месте города, по вашему мнению, нужно поставить архитектурную форму и какую?