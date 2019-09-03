Общество

Волонтеры проведут опрос по вопросу переименования улицы Зеленой в Великих Луках в улицу Антона Злобина

В период с 4 по 15 сентября на улице Зеленой в Великих Луках будет проходить опрос граждан по вопросу переименования улицы Зеленой в улицу Антона Злобина.

Комиссия по проведению опроса граждан просит с пониманием отнестись к работе волонтеров и проявить свою гражданскую позицию.

По всем возникшим по данной теме вопросам можно обратиться в администрацию города Великие Луки по телефону 4-65-31.

Старший лейтенант пограничной службы Антон Злобин, выполняя боевое задание, героически погиб на таджико-афганской границе в 1995 году в ходе боевого столкновения с вооруженными боевиками. Уже посмертно за проявленные мужество и воинскую доблесть пограничник Злобин был награжден орденом Мужества.