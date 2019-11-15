Общество

Псковские пенсионеры и преподаватели познакомились с лучшими практиками по программе «Азбука интернета»

Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком» провели онлайн-семинар для организаторов и преподавателей курсов «Азбука интернета» – учебной программы компьютерной грамотности для пенсионеров. Мероприятие прошло 21 ноября в 55 субъектах РФ с участием более тысячи представителей региональных министерств социальной политики, преподавателей вузов, сотрудников библиотек и социальных учреждений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ПФР, на семинаре были представлены методические рекомендации по ведению курсов «Азбука интернета», лучшие практики и опыт, накопленные преподавателями и организаторами к настоящему моменту.

На площадке отделения ПФР по Псковской области с лучшими практиками использования программы «Азбука интернета» познакомились организаторы курсов, координаторы и преподаватели «Университета третьего возраста», преподаватели Учебного Центра «Знания» и «Псковского кооперативного техникума».

Обучающие семинары проводятся в связи с растущим интересом к программе со стороны ряда организаций. Изначально обучение по программе проводили только отделения Пенсионного фонда и филиалы компании «Ростелеком». Со временем к ним присоединились управления социальной защиты, университеты и общественные центры, подразделения Союза пенсионеров, библиотеки и другие организации по всей России. В настоящее время зарегистрировано более 3,4 тысяч преподавателей курсов «Азбуки интернета».

Напомним, учебное пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель соглашения – облегчить доступ пенсионеров к электронным государственным услугам и повысить качество их жизни через обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в интернете.

Видеозаписи семинаров по «Азбуке интернета» публикуются на портале.