Общество

В ближайшее время в Псковской детской областной больнице заработают новые томографы и рентген-кабинет

В Псковской детской областной больнице в ближайшее время откроется рентгенологический кабинет, начнут работу новые аппараты КТ и МРТ (компьютерной и магнитно-резонансной томографии). Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, 21 декабря губернатор региона Михаил Ведерников проконтролировал установку медоборудования в учреждениях, в рамках субсидии из резервного фонда правительства РФ.

«В помещениях Псковской детской областной больницы ведутся ремонтные работы, также проводятся сборка оборудования и пуско-наладочные работы. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" и субсидии правительства РФ, на приобретение оборудования и подготовку помещений выделено более 170 миллионов рублей», - отметили в пресс-службе администрации.

Также в ведомстве добавили, что губернатор поручил представителям подрядных организаций увеличить темпы работ, чтобы завершить монтаж техники до конца года.