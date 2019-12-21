Общество

Псковская область получила около 40 новых машин скорой помощи и 2 реанимобиля

Муниципалитеты Псковской области получили около 40 новых машин скорой помощи и 2 реанимобиля. Как сообщил в соцсети Instagram губернатор региона Михаил Ведерников, передача автомобилей медикам произошла 21 - 22 декабря, служебные машины достались 22 муниципалитетам.

«На прошлой неделе - получили 18 автомобилей, по нацпроекту "Демография", а на этих выходных - передали нашим медикам почти 40 новых машин скорой помощи и 2 реанимобиля, по линии "Здравоохранение". Автомобили поедут в 22 муниципалитета Псковской области. Машины закуплены на 120 миллиона рублей, выделенные по отдельному постановлению правительства РФ», - отметил в соцсети губернатор.

Также он добавил, что за последние 2 года парк медтранспорта региона пополнился на 92 автомобиля.

«В следующем году - добавим еще 35, чем полностью закроем потребности скорой помощи в новой технике. Дополнительно обсудили с руководителем «Псковской станции скорой медицинской помощи» Михаилом Мартыновым вопрос строительства нового диспетчерского центра и меры поддержки работников», - заключил Михаил Ведерников.