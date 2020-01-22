Общество

Иван Цецерский и новый министр культуры РФ Ольга Любимова обсудили вопросы взаимодействия

Председатель правления Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, депутат Псковской городской Думы Иван Цецерский и министр культуры РФ Ольга Любимова обсудили вопросы взаимодействия. Об этом Иван Цецерский сообщил на своей страничке в соцсети Instagram.

Источник: аккаунт Ивана Цецерского, соцсеть Instagram

«С Министром культуры России Ольгой Любимовой обсудили вопросы взаимодействия с нашей Всероссийской Ассоциацией развития местного самоуправления. Ольга Борисовна готова оказывать поддержку нашим инициативам в области культуры. Открытость общения вызывает уважение и надежду на конструктивную работу», - говорится в сообщении.

Кроме того, в своем аккаунте депутат поделился, что встретился и с мэром Казани Ильсуром Метшиным: «Со своим коллегой, другом, мэром Казани Ильсуром Метшиным. Каждая встреча - возможность обсудить перспективы, планы работы нашей Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, где мы вместе избраны в Высший совет Ассоциации».

Источник: аккаунт Ивана Цецерского, соцсеть Instagram