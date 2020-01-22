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Общество

Иван Цецерский и новый министр культуры РФ Ольга Любимова обсудили вопросы взаимодействия

30.01.2020 22:44|ПсковКомментариев: 2

Председатель правления Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, депутат Псковской городской Думы Иван Цецерский и министр культуры РФ Ольга Любимова обсудили вопросы взаимодействия. Об этом Иван Цецерский сообщил на своей страничке в соцсети Instagram.

Источник: аккаунт Ивана Цецерского, соцсеть Instagram

«С Министром культуры России Ольгой Любимовой обсудили вопросы взаимодействия с нашей Всероссийской Ассоциацией развития местного самоуправления. Ольга Борисовна готова оказывать поддержку нашим инициативам в области культуры. Открытость общения вызывает уважение и надежду на конструктивную работу», - говорится в сообщении.

Кроме того, в своем аккаунте депутат поделился, что встретился и с мэром Казани Ильсуром Метшиным: «Со своим коллегой, другом, мэром Казани Ильсуром Метшиным. Каждая встреча - возможность обсудить перспективы, планы работы нашей Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, где мы вместе избраны в Высший совет Ассоциации».

Источник: аккаунт Ивана Цецерского, соцсеть Instagram

Теги: #Цецерский #псковская городская дума #Гордума #ПГД #Instagram #соцсети #Минкульт
Источник: Псковская Лента Новостей
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