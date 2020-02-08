Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Группа BrainStorm в Пскове
Нескучный февраль в «Покровском»
В чем гулять в конце зимы?
Роман с мебелью: «12 стульев»
«Мельница» в Пскове
Дима Билан снова в БКЗ!
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гражданская пресса в 2019
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 08.02.2020 19:120 Псков заполонили снеговики, а лыжная база открыла сезон. ФОТО 12.02.2020 17:160 В «Единой России» выступили против продажи вейпов через торговые автоматы 12.02.2020 17:140 «Масочный» режим введен в школах, соцучреждениях и на предприятиях торговли Пскова 12.02.2020 16:200 В Совете Федерации поддержали законодательную инициативу псковских депутатов 12.02.2020 16:201 ТРК «Акваполис» приглашает на День святого Валентина 12.02.2020 16:063 Белозеров поддержал предложение Турчака о включении в стратегию РЖД создания электрифицированного движения в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 12.02.2020 13:3114 Экс-вице-губернатор Александр Кузнецов признан виновным в получении взятки 10.02.2020 09:497 В Пскове ветер повалил памятный знак рядом с церковью Косьмы и Дамиана. ФОТО и ВИДЕО 11.02.2020 09:229 Россиянин, эвакуированный из китайского Уханя, после карантина приедет в Псков 12.02.2020 08:2011 Псковский городской суд сегодня вынесет приговор экс-вице-губернатору Кузнецову, обвиняемому во взятке 11.02.2020 10:077 В Пскове перекроют участок улицы Леона Поземского в связи с ее реконструкцией
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Совете Федерации поддержали законодательную инициативу псковских депутатов

12.02.2020 16:20|ПсковКомментариев: 0

В верхней палате российского парламента одобрена законодательная инициатива Псковского областного Собрания депутатов об упрощении доступа сельхозпредприятий к мерам господдержки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного заксобрания.

«Эта мера будет содействовать развитию сельского хозяйства, поскольку позволит большему числу малых предприятий получить поддержку государства», - обозначил позицию сенаторов по рассмотренному законопроекту член комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Коротков.

Сейчас сельхозпредприятия, штат которых превышает 250 человек, практически не имеют преференций. Псковские депутаты предложили изменить критерии среднесписочной численности сельхозпредприятий при отнесении к субъектам малого и среднего предпринимательства, что позволило бы крупным, но малодоходным работодателям аграрного сектора рассчитывать на поддержку государства. Аналогичным исключением из общих правил уже являются предприятия легкой промышленности - для них предельное значение среднесписочной численности работников в 2017 году увеличилось с 250 до 1000 человек.

«И предприятия легкой промышленности, и аграрные производства отличаются высокой трудоемкостью. Когда рассматривались поправки, касающиеся легпрома, высокая доля ручного труда была определяющим параметром, - напомнил председатель комитета по экономической политике областного Собрания депутатов Андрей Козлов. - В сельском хозяйстве наличие большого штата сотрудников зачастую обусловлено технологическим укладом, например, невозможно представить молочное животноводство без доярок и скотников, ухаживающих за коровами».

По словам Андрея Козлова, поддержка государства будет способствовать не только модернизации аграрных предприятий, но и развитию сельских территорий. Разработанные поправки должны распространиться на компании, доходы которых не превышают двух миллиардов рублей и как минимум на 70 процентов формируются за счет реализации аграрной продукции. По предварительным подсчетам помощь получит не один десяток сельхозпредприятий региона.

Законодательную инициативу Псковского областного Собрания депутатов рассмотрит комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Комитет по аграрным вопросам назначен соисполнителем. Законопроект не требует отзыва правительства, направлен в законодательные органы субъектов для подготовки отзывов, предложений и замечаний и рекомендован для включения в примерную программу законодательной работы Госдумы на весеннюю сессию.

Теги: #псковское областное собрание #АПК #сельское хозяйство #Совет Федерации
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 1298 человек
12.02.2020, 17:240 Яблоки из Польши и орехи из Вьетнама не пропустили через границу в Псковской области 12.02.2020, 17:160 В «Единой России» выступили против продажи вейпов через торговые автоматы 12.02.2020, 17:140 «Масочный» режим введен в школах, соцучреждениях и на предприятиях торговли Пскова 12.02.2020, 17:100 Предложение ЛДПР сократить число регионов объяснил региональный координатор партии
12.02.2020, 17:060 Популярный внедорожник Chevrolet Niva теперь можно купить у официального дилера «Псков-Лада» 12.02.2020, 17:050 Александр Жаров стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа» 12.02.2020, 16:540 ЛДПР направит наблюдателей на все участки для голосования за поправки в Конституцию - Артем Васильев 12.02.2020, 16:500 Горожан приглашают на презентацию книги известного искусствоведа о псковских храмах
12.02.2020, 16:500 42 дома признаны аварийными в Дновском районе 12.02.2020, 16:341 Никаких коалиций с другими партиями мы заключать не будем - координатор ЛДПР в Пскове Васильев ответил яблочнику Кузьмину 12.02.2020, 16:200 В Совете Федерации поддержали законодательную инициативу псковских депутатов 12.02.2020, 16:201 ТРК «Акваполис» приглашает на День святого Валентина
12.02.2020, 16:150 Региональной администрацией заключены контракты на строительство двух жилых домов в Великолукском и Дновском районах 12.02.2020, 16:063 Белозеров поддержал предложение Турчака о включении в стратегию РЖД создания электрифицированного движения в Псковской области 12.02.2020, 15:480 Артем Васильев о парламентских выборах: Псковское отделение ЛДПР довольно работой депутата Госдумы Морозова 12.02.2020, 15:388 Платите как хотите: вход в Псковский кремль как унижение
12.02.2020, 15:232 Экс-глава УФСИН покончил с собой в зале суда 12.02.2020, 15:203 Кандидат на пост главы Печорского района от ЛДПР показал себя как ответственный человек - Артем Васильев 12.02.2020, 15:184 Бывший вице-губернатор Александр Кузнецов получил срок меньше низшего порога по статье в силу смягчающих обстоятельств 12.02.2020, 14:554 Путин рассказал о финансовых резервах России
12.02.2020, 14:450 ФАП в себежской деревне Березка в марте начнет прием пациентов 12.02.2020, 14:370 В региональном УФСИН подвели итоги деятельности за 2019 год 12.02.2020, 14:230 «Подстрочник» с Артемом Васильевым. ВИДЕО 12.02.2020, 14:160 В Псковской областной больнице запрещены посещения пациентов из-за ограничительных мероприятий по недопущению заноса гриппа
12.02.2020, 14:050 Врач назвал храп признаком опасной болезни 12.02.2020, 13:520 Михаил Ведерников отметил высокий уровень трудоустройства выпускников Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа 12.02.2020, 13:380 Пенсионный фонд подал в суд на Елену Ваенгу 12.02.2020, 13:336 В Пскове открылась новая кофейня «Wake Up Berry!»
12.02.2020, 13:310 Росздравнадзор не нашел массового завышения цен в аптеках 12.02.2020, 13:3114 Экс-вице-губернатор Александр Кузнецов признан виновным в получении взятки 12.02.2020, 13:250 В Пскове установят мемориальную доску погибшему бойцу 6 роты Роману Соколову 12.02.2020, 13:190 В России могут отменить требование документов о прописке для получения маткапитала
12.02.2020, 13:100 Пенсионный фонд: Мобильное приложение ПФР поможет получить информацию о  сформированных пенсионных правах и проверить отчисления работодателей 12.02.2020, 13:042 В Пскове установили скамейки на временной автобусной остановке маршрута № 3 12.02.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Артемом Васильевым 12.02.2020, 13:030 Житель Невельского района угнал автомобиль у спящего гостя
12.02.2020, 12:580 Псковская областная библиотека приглашает на программу о Шолохове 12.02.2020, 12:472 10 улиц Пскова будут названы в честь выдающихся личностей 12.02.2020, 12:360 В России предлагают обязать СМИ и операторов связи оповещать о чрезвычайных ситуациях 12.02.2020, 12:340 Мошенники продали 640 тысяч несуществующих масок на 10 миллионов рублей
12.02.2020, 12:320 Три бюста героев-десантников установят в Пскове 12.02.2020, 12:171 Псковский Росреестр: за период действия уведомительного порядка строительства жилых и садовых домов принято около 2 тысяч заявлений 12.02.2020, 12:079 В Госдуме предлагают оплачивать дорогу поступающим в российские вузы талантливым иностранцам 12.02.2020, 12:040 Руководитель центра «Высокий стиль» оценит Сретенский бал в Пскове
12.02.2020, 11:540 О работе и планах ЛДПР расскажет региональный координатор партии Артем Васильев 12.02.2020, 11:483 «Россельхозбанк» в суде отказался от претензий к Олегу Брячаку 12.02.2020, 11:420 Завод промгазов за 2 миллиарда рублей планируют построить в ОЭЗ «Моглино» 12.02.2020, 11:303 Псковича будут судить из избиение соседа по даче
12.02.2020, 11:286 Реформа ТКО наоборот: куда и почему в Пскове исчезают сетки для сбора мусора? 12.02.2020, 11:216 Перемены в российской политике - мнение экс-губернатора Михайлова 12.02.2020, 11:000 Житель Псковского района погасил долг, из-за которого не смог продать землю 12.02.2020, 11:000 Мамба добавила новую функцию: теперь искать партнера можно по тегам
12.02.2020, 10:460 Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Острове 12.02.2020, 10:441 Похитителя кофе задержали росгвардейцы в Пскове 12.02.2020, 10:437 Опрос: Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза 12.02.2020, 10:380 Пропавшего без вести работника пилорамы разыскивает полиция Пскова
12.02.2020, 10:2924 Депутаты Лев Шлосберг и Артур Гайдук внесли в Псковское областное Собрание поправки партии «Яблоко» к Конституции России 12.02.2020, 10:040 Пыталовский соцработник вернет в бюджет незаконно полученную субсидию на жилье в размере 930 тысяч рублей 12.02.2020, 10:000 На свидание с долгожданным Škoda Karoq приглашают псковичей 12.02.2020, 09:570 Двух овчарок из Германии не пропустили через границу в Псковской области
12.02.2020, 09:560 День подразделений госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отмечается 12 февраля 12.02.2020, 09:310 После вмешательства прокуратуры погорелице в Острове предоставили жилье 12.02.2020, 09:290 В марте в Изборске и Печорах пройдет II Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» 12.02.2020, 09:120 Белорусские десантники прибыли в Псков для участия в совместном учении
12.02.2020, 08:520 Нетрезвый водитель «Фольксвагена» врезался в дерево в Красногородском районе 12.02.2020, 08:490 В Себеже замыкание в электрокотле привело к пожару 12.02.2020, 08:460 Подъезды к женской консультации в Пскове отремонтируют при строительстве улицы 12.02.2020, 08:411 В псковских банях планируют оставить существующие льготы
12.02.2020, 08:370 Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ 12.02.2020, 08:350 Минтранс предлагает запретить убийцам и насильникам работать в такси 12.02.2020, 08:341 Городские власти помогут коллективу «Рио-Рита» найти помещение для занятий ансамбля на время реконструкции «Таблетки» 12.02.2020, 08:231 Россияне смогут оплатить банковской картой льготный проезд
12.02.2020, 08:2011 Псковский городской суд сегодня вынесет приговор экс-вице-губернатору Кузнецову, обвиняемому во взятке 12.02.2020, 07:563 Интерактив: Объясните детям 12.02.2020, 07:425 Эксперты рассказали, как производители сосисок обманывают покупателей 12.02.2020, 07:300 Псковская область входит в топ-35 самых недорогих регионов для оздоровительного отдыха
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.