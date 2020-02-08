Общество

Стали известны 5 самых высокооплачиваемых работ, предлагаемых псковичам

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob подготовил список из 5 лучших вакансий Пскова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в компании, приведенный ниже перечень подготовили на основе объявлений, опубликованных за последние недели.

Так, на первой строчке расположилась вакансия врача-ортопеда с зарплатой в 200 - 250 тысяч рублей, для одной из клиник Тюмени (переезд). Вторую строчку занимает должность начальника участка электромонтажных работ с доходом от 150 тысяч рублей.

На третьем месте находится вакансия водителя электропогрузчика с зарплатой от 132 тысяч рублей. Четвертую и пятую строчки делят должности врача-офтальмолога и терапевта-кардиолога, зарплата - от 100 тысяч рублей.