Общество

Социальные выплаты псковских льготников увеличились на 3%

С 1 февраля 2020 года на 3% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). В настоящее время в г. Пскове и Псковском районе ее получают более 27,0 тысяч федеральных льготников, сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Пскове и Псковском районе.

Правом на получение ежемесячной денежной выплаты пользуются ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, инвалиды и лица, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф и другие категории граждан.

При оформлении выплаты нужно учитывать, что если гражданин имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, которое предусматривает более высокий размер выплаты. А если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным законам, ему предоставляется ЕДВ по одному из оснований по выбору гражданина.

Для каждой категории граждан установлен определенный размер ЕДВ.

На 3% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме.

Стоимость набора социальных услуг составит 1155,06 руб. в месяц, в том числе:

- обеспечение лекарственными препаратами - 889,66 руб.;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний - 137,63 руб.;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 127,77 руб.

Помимо этого, с февраля увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера. Проиндексированный размер выплаты с нового месяца составит 6 124,86 рубля.

Ранее в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,6%.