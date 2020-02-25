Общество

Начался прием заявок на юбилейный псковский хип-хоп фестиваль «Без_Предел 2020»

В Пскове начался прием заявок на юбилейный псковский хип-хоп фестиваль «Без_Предел 2020». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре, участниками мероприятия танцоры смогут стать с 26 февраля до 22 апреля.

«Фестиваль будет разделен на два дня: 25 апреля в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова состоится отбор шоу для коллективов, а 26 апреля в Спортивно-развлекательном парке «Простория» пройдут отборы в остальных номинациях, финальные выступления и баттлы», - отметили в учреждении.

Также в Центре добавили, что новинкой фестиваля в этом году станет парная номинация Bonnie & Clyde (парень и девушка), победители которой получат возможность отправиться на отбор международного хип-хоп фестиваля Nord Vibe. Это мероприятие состоится 2 - 3 мая в Санкт-Петербурге. С остальными номинациями можно ознакомиться в положении о конкурсе (форма - на сайте).

Для участия в фестивале необходимо предоставить в оргкомитет заявку одним из следующих способов:

- заполнить заявку на участие в Псковском городском молодежном центре по адресу: Псков, улица Максима Горького, 15;

- прислать заявку на электронную почту с пометкой «БЕЗ_ПРЕДЕЛ 2020»: pgmc-pskov@mail.ru. В заявке необходимо указать: ФИО, номинацию, дату рождения, телефон и e-mail (для сольных танцоров или название коллектива, ФИО руководителя, телефон руководителя, номинацию (для коллективов);

- подать заявку во встрече мероприятия (https://vk.com/bez_predel_2020) в специальной теме.

Участниками Фестиваля могут стать молодые люди в возрасте от 3 до 35 лет.