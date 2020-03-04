Общество

Продовольственную ярмарку в Пскове переносят с улицы Яна Фабрициуса

Продовольственную ярмарку в Пскове переносят с улицы Яна Фабрициуса, 5а (торговый центр).

Глава администрации Пскова Александр Братчиков подписал постановление о внесении изменений в постановление администрации от 07.07.2017 №1122 «О проведении ярмарки для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных участках».

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте муниципалитета.

В нем прописано, что «в целях сохранения стабильной ситуации на продовольственном рынке города Пскова, удовлетворения потребностей населения в сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных участках», местом проведения работы ярмарки в городе Пскове определена территория у дома №1 по ул. Стахановской.

Отметим, ярмарочный участок будет располагаться на пересечении улиц Стахановской и Металлистов, у торца дома.

Но на данной территории ярмарка начнет работу только в конце года.