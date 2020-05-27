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Общество

Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ станет темой круглого стола 29 мая

27.05.2020 10:42|ПсковКомментариев: 1

Круглый стол «Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ» организует Общественная палата Псковской области 29 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, обсуждение будет проходить в онлайн-формате. Начало в 14.00.

К участию в работе круглого стола приглашены члены Общественной палаты Псковской области, представители органов государственной власти и местного самоуправления, представители НКО, которые имеют право выдвигать наблюдателей за общероссийским голосованием, эксперты. Модератором круглого стола выступит руководитель рабочей группы Общественной палаты Псковской области по подготовке общественных наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию Инна Андреянова.

В формате докладов на круглом столе будет обсуждаться широкий спектр вопросов, относящихся к ключевой теме. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод расскажет о роли общественного наблюдения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию и выступит с презентацией деятельности Ассоциации «Независимый общественный мониторинг». О том, как ведется подготовка общественного наблюдения в Псковской области, расскажет председатель региональной Общественной палаты Анатолий Мультах.

Доклад председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова будет посвящен вопросам взаимодействии избирательных комиссий и общественных наблюдателей в рамках подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию на территории псковского региона.

В числе прочих вопросов участники круглого стола обсудят деятельность рабочей группы Общественной палаты Псковской области по подготовке общественного наблюдения; проблемы, связанные с подготовкой общественных наблюдателей, и пути их решения, обучение наблюдателей в период пандемии и ряд других тем.

Теги: #Общественная палата Псковской области #избирательная комиссия Псковской области #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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