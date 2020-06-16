Общество

Сергей Холмов включен в состав Общественной палаты Псковской области

Сергей Холмов включен в состав Общественной палаты Псковской области на 2018-2021 годы. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято 16 июня на сессии Псковского областного Собрания депутатов.

В ходе тайного голосования его кандидатура набрала 30 голосов, 2 депутата голосовали «против».

Накануне на заседании парламентского комитета по законодательству и экономической политике Сергей Холмов рассказал депутатам, что оценивает деятельность Общественной палаты как «недостаточную». Основной целью Общественной палаты он считает организацию связи населения с органами и институтами власти. Сергей Холмов работает на одном из муниципальных предприятий.

Напомним, региональная Общественная палата состоит из 36 человек. Треть утверждены губернатором по представлению общественных объединений; треть - Псковским областным Собранием депутатов. Еще 12 избираются членами Общественной палаты, утвержденными губернатором области и Собранием депутатов, из числа кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.

Срок полномочий членов Общественной палаты истекает через три года со дня первого пленарного заседания. Дата первого пленарного заседания четвертого состава Общественной палаты - 7.06.2018.