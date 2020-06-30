Общество

Ольга Милонаец о строительстве кампуса на берегу Великой: Новый подрядчик - новое нарушение

Строительное управление ФСИН нарушило законодательство о контрактной системе по контракту реконструкции кампуса на берегу Великой. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщила руководитель ведомства Ольга Милонаец.

«Времени на достройку осталось мало, деньги уже не будут выделяться, потому что сроки неоднократно переносились. Мне лично очень хочется, чтобы это здание для студентов было достроено. Я целиком и полностью поддерживаю этот проект. Поэтому, когда псковский вуз обратился к нам за консультацией – могут ли они не проводить новые торги, потому что это опять затянет время и нет гарантий, что придет серьезный поставщик, мы подтвердили, что законодательство позволяет заключать с ФСИН контракты без конкурса. Но при этом мы предупредили, что все это возможно только при соблюдении всех других норм», - прокомментировала она.

Гость студии напомнила, что цель законодательства дать возможность поддержать тех заключенных, которые готовы работать – выращивать, овощи, шить, строить. В данном случае, по словам Ольги Милонаец, эта цель была извращена.

Она уточнила, что в УФАС региона поступили материалы ведомственной проверки Минобразования, в которой установлено, что по факту ФСИН забрал сумму контракта, и как минимум 30% отдал на субподряд.

«Мы сейчас устанавливаем размер разницы, все ли до копеечки выплачено субподрядчикам. Мы обязаны как контрольный орган принять меры», - заключила Ольга Милонаец.

Смотрите также УФАС установило признаки нарушения законодательства при исполнении контракта на строительство кампуса ПсковГУ новым подрядчиком

Напомним, ранее Псковское УФАС установило признаки нарушения законодательства при исполнении контракта на строительство кампуса ПсковГУ прежним подрядчиком - ООО «ОпрСтрой», который в результате оказался в реестре недобросовестных поставщиков.