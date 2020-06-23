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Общество

УФАС установило признаки нарушения законодательства при исполнении контракта на строительство кампуса ПсковГУ новым подрядчиком

23.06.2020 17:52|ПсковКомментариев: 1

Псковское УФАС установило признаки нарушения законодательства при исполнении контракта на строительство кампуса ПсковГУ новым подрядчиком. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Псковское УФАС включило экс-подрядчика ООО «ОпрСтрой», сорвавшего сроки строительства кампуса ПсковГУ, в реестр недобросовестных поставщиков и начало проверку по признакам нарушения антимонопольного законодательства в ходе исполнения контракта новым подрядчиком.

Напомним, общая сумма контракта, заключенного между Псковским государственным университетом им. С.М.Кирова и ООО «ОпрСтрой» на выполнение строительных работ, составила 447 507 500 рублей. По договору работы должны были быть завершены к 20 декабря 2018 года, но позже срок был продлен до 15 июня 2019 года. Однако даже с учетом дополнительных 6 месяцев – по состоянию на 7 августа 2019 года – «ОпрСтрой» выполнило работы только на 118 798 947 рублей, на 42% от общего объема работ.

В связи с тем, что строительство было затянуто, работы не были выполнены в срок, ПсковГУ в одностороннем порядке расторг договор с подрядчиком.

ООО «ОпрСтрой» не согласилось с принятым решением заказчика и обратилось в суд (дело №А52-3796/2019), требуя признать решение о прекращении договорных обязательств недействительным. По мнению подрядчика, сроки выполнения работ были затянуты по вине университета – не была предоставлена в полном объеме проектно-сметная документация.

Однако заказчик представил документы, доказывающие, что техническая и сметная документация подрядчику была передана, после чего строительные работы на объекте начались и не прерывались.

«ОпрСтрой» также пожаловался на отсутствие авансирования со стороны ПсковГУ. Но по контракту авансирование не было предусмотрено, оплата выполненных подрядчиком работ осуществлялась поэтапно, согласно графика. Поскольку факт нарушения сроков строительных работ был установлен, суд отказал в удовлетворении иска ООО «ОпрСтрой», а антимонопольное управление включило данного подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

«На этом история со строительством студенческого кампуса, к сожалению, не заканчивается», - констатируют в УФАС.

В управление поступили материалы ведомственной проверки министерства науки и высшего образования РФ строительства кампуса. Из материалов следует, что 6 сентября 2019 года ПсковГУ заключил с нарушениями, без торгов новый контракт на проведение оставшихся строительных работ - с ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу федеральной службы исполнения наказаний», как с единственным поставщиком.

Максимальная цена контракта составила 258 708 552,94 рублей.

Законодательством действительно предусмотрена возможность заключения контрактов без торгов у учреждений уголовно-исправительной системы, но тогда контракты должны быть выполнены исключительно силами этих учреждений. Цель законодателя - поддержать возможность трудоустройства заключенных.

Проверка показала, что в данном случае были привлечены субподрядные строительные организации по усмотрению генподрядчика. По сути, организация УИН оказалась посредником, а не исполнителем по контракту, почти на 30% объема, а строительные компании не смогли принять участие в аукционе. Материалы министерства продолжают изучать специалисты управления, в ближайшее время примем процессуальное решение о судьбе этого контракта.

Теги: #ПсковГУ #УФАС России по Псковской области #кампус
Источник: Псковская Лента Новостей
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