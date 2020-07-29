Общество

Власти Пскова оценили ремонт пешеходных дорожек на перекрестке Народная - Юбилейная

Власти Пскова оценили ремонт пешеходных дорожек на перекрестке улиц Народной и Юбилейной. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, рабочий выезд состоялся сегодня, 29 июля.

Отметим, что ремонтные работы проводятся в рамках проекта «Развитие уличной дорожной сети» при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Депутат по округу №7 Ольга Федорова отметила, что дорожки еще не приняты, и при приемке подрядчику укажут на имеющиеся недочеты.

Елена Полонская высказала мнение, что двор домов №24 по Народной, №35 по Красноармейской и №51 Юбилейной необходимо включить в программу «Формирование комфортной городской среды».

«Не позднее следующего года нужно сделать там детскую площадку», - продолжила Ольга Федорова. А глава города пообещала оказать содействие в этом вопросе.

Ольга Федорова обратила внимание, что на противоположной стороне пешеходной дорожки не было много лет. Теперь здесь идут работы по ремонту, и в скором времени уложат асфальт.

Кроме того, у пешеходных дорожек установили ограждение. По словам Ольги Федоровой, оно необходимо, так как дети по пути в школу на данном участке часто перебегают дорогу. Газоны у отремонтированных пешеходных дорожек также будут благоустроены.

Когда жильцы домов узнали, что будут ремонтировать не только дорогу, но и пешеходные дорожки, для них это было «поводом для счастья», заметила Ольга Федорова.

Жительница одного из домов микрорайона подчеркнула, что до ремонта пешеходные дорожки были в неприемлемом состоянии, а теперь по улице Народной можно передвигаться с комфортом, по ровным и чистым дорожкам, и не переживать за безопасность детей, идущих в школу.

Елена Полонская отметила, что в последние годы в городе большое внимание уделяется ремонту пешеходных зон. «Если мы говорим о безопасности пешеходов и позиционировании города как туристического, то без обустройства пешеходных зон это невозможно», - сказала она и также добавила, что много детей идут в школы по улице Народной и недопустимо подвергать их риску.