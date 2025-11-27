Культура

Дмитрий Месхиев: псковский театр не будет участвовать в «Золотой маске»

Псковский театр не примет участие в конкурсе «Золотая маска», объявил художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

Это решение стало результатом принципиальной позиции руководства театра.

«Мы пока не будем участвовать в "Золотой маске". Это принципиальное решение», - сказал гость студии.

Псковский академический театр драмы имени А. С. ​Пушкина неоднократно участвовал в Национальной театральной премии «Золотая маска». Дмитрий Месхиев ранее отмечал, что на премию будут заявлены спектакли «Маленькие трагедии», «Каинова печать» и «Битва жизни». ​Несмотря на сокращение количества профессиональных номинаций и изменения в структуре премии, театр планировал продолжать участие.

Напомним, что фойе псковского театра драмы украшают три «Золотые маски».

Спектакль «Морфий» в 2023 году получил две награды «Золотой маски»: ​«Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая женская роль второго плана». ​

В 2020 году спектакль «Ревизор» также был удостоен награды в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

​В 2019 году спектакль «Река Потудань» был номинирован в шести категориях.