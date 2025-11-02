Сцена / Спектакли

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Дмитрием Месхиевым

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет», в котором известные региональные политики, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Гостем выпуска станет художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним ключевые события театрального мира 2025 года, включая премьеры новых спектаклей, успехи молодых актеров и планы на будущее. Также Дмитрий Месхиев назовет событие и фиаско года.

Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.