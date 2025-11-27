Культура

Об отличительных особенностях бэби-спектаклей рассказали псковичам

О сути бэби-спектаклей, их отличительных особенностях рассказал художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы им. А.С. ​Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире программы «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).​

Гость студии отметил, что бэби-театр дарит детям свободу и вовлекает их в происходящее на сцене. Он подробно объяснил философию бэби-театра.

«Суть бэби-театра — свобода детей, не сидение ребенка в зале, на кресле и на месте. Это, как всегда, интерактивный театр, где маленькие дети вовлекаются в действия. Дети не сидят в партере, им кладутся специальные подушки прямо перед артистами. Они взаимодействуют со всем происходящим в зале. И это отличительная особенность детского театра», - рассказал художественный руководитель.

Дмитрий Месхиев поделился личным наблюдением, подчеркивая важность предоставления детям свободы во время спектакля: «У меня, знаете, вчера было как раз на открытии, на первом спектакле: мама все время одергивала своего ребенка в зале, чтобы он молча смотрел. И потом в конце концов увела из зала. Я ее догнал и говорю: "Что случилось, что-то не нравится вам?". Она говорит: "Да нет, Вы понимаете, он будет бегать, ходить". Я возразил: "Спектакль как раз для этого. Идите в зал, отпустите ребенка и пусть он ходит и бегает". "Так можно?" - спросила мама. Я ответил: "Так нужно"».

Директор театра также добавил: «Для меня вообще очень странно, когда я зачастую на улицах вижу, как мама говорит: "тихо, не бегай, не кричи, не шуми, не это, не то". Ну как не бегай, как не кричи, как не шуми? Ребенок создан для того, чтобы бегать, громко разговаривать, играть и так далее. Мне кажется, что детям надо немножко больше свободы. Дети же - не взрослые, они даже не понимают, почему их родители все время одергивают. Потому что у них правда шило в одном месте, так и должно быть».