Новости

На заводе «Титан-Полимер» создан Молодежный совет

На заводе «Титан-Полимер» в преддверии трехлетия предприятия создан Молодежный совет. Решение направлено на развитие кадрового потенциала и систематизацию работы с молодежью. В состав совета вошли 19 молодых специалистов, представляющих различные подразделения завода, сообщили Псковской Ленте Новостей на заводе.

Фото здесь и дале: «Титан-Полимер»

Генеральный директор Борис Табаев провел рабочую встречу с активом Совета, в ходе которой были рассмотрены основные направления его деятельности, приоритетные проекты и задачи.

Молодежный совет будет задействован в выработке инициатив в сфере корпоративной культуры, профессионального развития, производственных и социальных проектов. В числе ключевых направлений работы – поддержка профессионального и карьерного роста молодых специалистов, развитие кадрового потенциала, участие в проектах в рамках развития корпоративной культуры и внутренних производственных процессов. Также планируется участие совета во внутренних мероприятиях предприятия, а также в городских и областных проектах в сфере молодежной политики при взаимодействии с органами власти Псковской области и города Пскова.

Совет станет платформой для реализации инициатив молодых сотрудников завода, которые будут выступать амбассадорами бренда, продвигая идеи профессионального роста внутри предприятия, инноваций и социальной ответственности среди молодежи региона.

Борис Табаев, генеральный директор завода «Титан-Полимер»: «Создание Молодежного совета – это элемент системной работы по формированию кадрового резерва и развитию управленческого потенциала внутри предприятия. Совет позволит молодым сотрудникам участвовать в проработке инициатив, получать управленческий опыт и развивать профессиональные компетенции».

Ксения Комлева, председатель Молодежного совета завода «Титан-Полимер»: «Участие молодых сотрудников в жизни завода играет ключевую роль в развитии предприятия и формировании профессиональной среды. Создание молодежной организации позволит нам выразить свое мнение, внести вклад в принятие решений и развивать собственные лидерские качества. Активное участие в жизни предприятия поможет каждому молодому специалисту чувствовать себя частью команды, вносить свежие идеи и реализовывать проекты, способствующие успеху всего коллектива».