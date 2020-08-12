Общество

Акция «Телефоны фронтовикам» продолжается в Пскове

Депутат Псковской городской думы Валерий Тюменцев совместно с представителями движения «Волонтеры Победы» в рамках акции «Телефоны фронтовикам» вручил мобильные телефоны с бесплатной связью ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Валерий Тюменцев пожелал ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего настроения. А волонтер объяснила ветеранам, как пользоваться телефоном при разговоре и при зарядке устройства.

«Теперь ветераны смогут оставаться на связи с родными и в случае необходимости вызвать экстренные службы. Мобильные устройства удобны в пользовании людям старшего возраста. У них есть большие кнопки и увеличенный шрифт, и теперь им не нужно будет платить за обслуживание тарифа», - отметила она.

Ветераны рассказали, что теперь у них есть отличная возможность чаще звонить родным и близким.