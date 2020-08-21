Общество

Александр Козловский пожелал Великим Лукам развития и процветания

Депутат Государственный думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей Великих Лук с Днем города, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Великие Луки - это древний и красивый город, который по праву гордится своей многовековой и насыщенной яркими событиями историей, - отметил он. - Особое место в летописи города занимают годы Великой Отечественной войны. Здесь велись тяжелые кровопролитные бои, город был стерт с лица земли, но благодаря самоотверженному труду великолучан был восстановлен».

Сегодня Великие Луки являются промышленным, образовательным, культурным и спортивным центром Псковской области, подчеркнул Александр Козловский, признанной столицей российского воздухоплавания.

«В городе реализовываются масштабные инфраструктурные проекты, строятся спортивные объекты, школы и детские сады, - сказал депутат. - Все это делает жизнь в южной столице региона более привлекательной и комфортной».

«В этот праздничный день жителям моего родного города желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, а Великим Лукам - дальнейшего развития и процветания!» - добавил Александр Козловский.