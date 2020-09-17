Общество

В Пскове волонтеры очистили от мусора территорию у Утиного пруда

Активисты волонтерского центра «Единой России» и МГЕР провели субботник в дендропарке Пскова. Акция были приурочена ко всемирному Дню мониторинга воды, который отмечается 17 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Участники субботника убирали территорию по периметру Утиного пруда. «Мы собрали 5 мешков мусора, в основном это были полиэтиленовые пакеты, различного рода упаковка от хлебобулочных изделий. Очень много собрали остатков упаковки. Псковичи приходят в дендропарк на прогулку, многие приносят с собой хлеб из магазина, чтобы покормить плавающих в пруду уток, а упаковку выбрасывают под ноги. Это очень неприятно, и главное, наносит вред экологическому состоянию такого замечательного места отдыха в нашем городе. Хотелось бы обратиться к горожанам с призывом соблюдать чистоту в местах массового отдыха, ведь каждый из нас желает проводить свой досуг комфортно», - сказал исполнительный секретарь городского отделения партии Дмитрий Яковлев.

Акции партпроекта «Чистая страна», направленные на поддержку экологических инициатив в регионе, будут продолжены.