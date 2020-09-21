Общество

ЛОР-комбайн поступил в детскую областную больницу в Пскове

ЛОР-комбайн поступил в Псковскую детскую областную больницу, сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

Установка позволяет детально осмотреть зев вплоть до пазух носа и лечить ЛОР-заболевания. «Такого оборудования в Псковской области еще не было!» - говорится в сообщении.

Кроме того, в детскую областную больницу поступило новое офтальмологическое оборудование. Сюда же в начале октября поступит УЗИ для глаз - подобного оборудования в регионе еще не было. «Диагностическое оборудование позволит ставить более точные диагнозы», - отметили авторы канала.

Вся техника закуплена в рамках национального проекта «Здравоохранение».