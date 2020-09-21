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Общество

ЛОР-комбайн поступил в детскую областную больницу в Пскове

22.09.2020 10:24|ПсковКомментариев: 0

ЛОР-комбайн поступил в Псковскую детскую областную больницу, сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

Установка позволяет детально осмотреть зев вплоть до пазух носа и лечить ЛОР-заболевания. «Такого оборудования в Псковской области еще не было!» - говорится в сообщении.

Кроме того, в детскую областную больницу поступило новое офтальмологическое оборудование. Сюда же в начале октября поступит УЗИ для глаз - подобного оборудования в регионе еще не было. «Диагностическое оборудование позволит ставить более точные диагнозы», - отметили авторы канала.

Вся техника закуплена в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Теги: #здравоохранение #детская областная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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