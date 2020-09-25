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Общество

Названы лучшие продукты для долголетия

28.09.2020 07:23|ПсковКомментариев: 0

Чтобы прожить долго нужно есть на завтрак нежирный йогурт, к нему можно добавить орехи или фрукты, уверены британские ученые. Об сообщает «Радио Sputnik» со ссылкой на издание Express.

Специалисты предполагают, что этот продукт позволит людям избежать многих серьезных проблем со здоровьем. Благодаря коррекции питания можно существенно продлить жизнь. Давно известно, что из-за ожирения возникают ишемическая болезнь сердца и диабет, отметили они.

По мнению ученых, также важно периодически добавлять в рацион цельнозерновые крупы, рыбу и морепродукты. Диету лучше совмещать с регулярными физическими нагрузками.

Теги: #ученые #здоровье #питание
Источник: Псковская Лента Новостей
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